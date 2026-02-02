国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが1日午前8時8分、老衰のため都内の病院で死去した。84歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者のみで行う。喪主は長男で、メディアアーティストの陽一（よういち）氏（38）。落合さんは都立の定時制高校を経て1961年に米国へ留学。米オルブライト大などで国際政治を学び、石油ビジネスを経てジャーナリストに転身。執筆活動に専念するために帰国すると、77年にケ