「ＳＶリーグ・オールスター」（１日、ジーライオンアリーナ神戸）宮浦健人（２６）＝名古屋＝率いるチームが、水町泰杜（２４）＝名古屋＝率いるチームに３−０で勝利した。高橋藍（２４）＝サントリー＝は水町のチームメンバーとして第１、２セットでフル出場し、スパイクを決めるなど魅了した。第３セットはベンチで応援。相手チームの西本圭吾（２７）＝広島Ｔ＝のサーブ時にはマイクを握り「西本、左（手）で打てよ！」