¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤ó¤À¡ª¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±Æü¤«¤é²­Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ïº£µ¨¤Î¼é¸î¿À¤Ë¡Ö¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¡×¤òÈ´¤Æ¤­¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤º¡¢º¤ÏÇ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇÂ®£±£¶£±¥­¥í¤ò¸Ø¤ëºØÆ£¤«ºòµ¨£±£³¥»¡¼¥Ö¤ÎÅÄÃæ¡¢£±£±¥»¡¼¥Ö¤ÎÌøÀî¤Î£³¿Í¡£¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£±·î£³£±Æü¤Î£Ã£ÓÊüÁ÷¡Ö£Ç£Á£Ï£Ò£Á¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¼«