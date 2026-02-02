【モデルプレス＝2026/02/02】フジテレビ系全国ネットでは“笑いの生祭典コラボSP”と題し、『R-1グランプリ2026』と土曜プレミアム『ENGEIグランドスラム』を連続で生放送することが決定。3月21日18時30分より4時間40分の生放送で届ける。【写真】昨年の「R-1」“大会史上最年少23歳王者”◆「R-1グランプリ2026」史上最多6171人がエントリー3月21日18時30分より生放送で行われる『R-1グランプリ2026』は、2002年より開催している