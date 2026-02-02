【モデルプレス＝2026/02/02】タレント・女優の岸明日香が、2日発売の「週刊プレイボーイ」7号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】岸明日香、美ボディ際立つミニT姿◆岸明日香、美ボディ輝く2012年同誌でグラビアデビュー後、男性誌を総なめし、グラビアアイドルとしてのみならずバラエティ番組やドラマ、映画でも活躍する岸。2026年は芸能デビュー15周年を迎え、アニバーサリー商品やイベントを順次発表予定