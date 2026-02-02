巨人・田中将大投手（３７）が１日、宮崎キャンプ初日に投手陣一番乗りでブルペン入りし、完全復活への大きな手応えを得た。１年前のキャンプインと比べ「全然違う」と変化を実感し「これはイケるんじゃないか」と改良した宝刀スプリットを披露。チーム最年長のベテランが決意に満ちたスタートを切った。午前１０時４４分。１軍投手１５人の先陣を切り、田中将がサンライズブルペンのプレートを踏んだ。快晴に照らされながら５