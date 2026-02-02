元テレビ西日本（ＴＮＣ）の佐藤有里香アナウンサー（３０）が新事務所に所属したことを報告した。２日までにインスタグラムを【ご報告】と題して更新。「私事で大変恐縮ですが、２月１日から株式会社ザッキーファームに所属し、新しい環境で活動していくことになりました」と自身の写真とともに伝えた。「これからはフリーという立場で、これまで以上に責任を持って、スポーツなどの現場に全力で向き合って参ります。人生一