「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３月のＷＢＣで打者専念となることを受け、正直な思いを吐露した。捕手として、大谷とのバッテリーが実現する可能性もあった。ただ、今大会での結成はお預け。「個人的にキャッチャーとして彼の球を捕ってみたい、捕りたい。そういう思いは、一野球人としてもちろんありますけど」と女房役なら誰も