「阪神２軍春季キャンプ」（１日、具志川）阪神の高橋遥人投手（３０）が、自身５年ぶりとなるキャンプ初日にブルペン入り。「不思議な感じはしますね。みんないつもこれ（２月１日の投球練習を）やってるんだなと思って」。久々の一斉スタートに、表情は充実していた。糸を引くような直球が捕手のミットを鳴らす。この日は全て直球で３０球を投じた。「去年と比べてよくなってるというのを実感できた。（手応えは）結構あっ