情報番組のコメンテーターとしても活躍した国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日午前0時56分、食道がんのため死去した。63歳。米ニューヨーク出身。葬儀は近親者で行った。所属事務所が1日、公式サイトやSNSで発表。パートナーで女優の池田有希子（55）は同日、自身のXで「心の張り裂けそうなご報告です」とつづった。食道がんのため療養中だったという。インスタグラムの最後の投稿は昨年11月11日で「ひと