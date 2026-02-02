京都4R・新馬戦（ダート1400メートル）はゴール前3頭の叩き合い。外から伸びた1番人気ティエラレイナ（牝＝四位、父ナダル）が初陣Vを飾った。岩田望は「返し馬からピリピリしてゲートも心配したけど、無事に切ってくれた。外を回る形になりましたが馬の力を信じて。最後はようやく届いてくれた」と安堵（あんど）の表情。近親にダートG1馬のルヴァンスレーヴやチュウワウィザードがいる良血。砂路線で今後の活躍が期待される