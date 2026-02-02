「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）就任２年目の指揮を執る阪神の藤川球児監督（４５）が１日、キャンプインの歓迎スピーチで「連覇」封印を宣言した。前日１月３１日の全体ミーティングで「選手と約束をした」と説明。「強いつもりというのが一番、ウソっぽいですから」とし、黙って積む−をテーマにした初日から、ブルペンとグラウンドを精力的に動き回った。５年、１０年後の常勝タイガースを目指し、ナインには本当の強