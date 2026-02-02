©ABCテレビ 2月2日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお届けする企画は、「岡村が叫んだ衝撃シーン過ぎるアワード 2025」。昨年はナイトinナイト枠での放送10年目突入のメモリアルイヤーとなった「過ぎるTV」。しかもゴールデン放送や番組初の海外ロケを行うなど、まさに飛躍の一年となった。今回はその中でも選りすぐりのベストシーンを一挙大公開する。選定基準となるのは、「岡村隆史