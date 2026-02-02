重賞初挑戦ながら4番人気に支持されたダノンフィーゴが3着。連勝中の勢いそのままに直線で脚を伸ばし、上位2頭に食らい付いた。菅原明は「人気馬を見ながらいいところで乗れたが、マークした馬が思ったほど上がって行かず、さばくのに時間がかかってしまった。砂をかぶって動きたくないところで動いたのもあった。まだ学ぶところがある分、伸びしろがあります」と悔しそうだった。