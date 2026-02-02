「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）プロ野球は１日、１２球団が沖縄、宮崎の両県でキャンプインした。阪神の佐藤輝明内野手（２６）はフリー打撃で軽々と８本の柵越えを披露した。まだ体の動きを確認する段階ながら、体重１００キロ超えのパワーアップしたボディーから快音を連発。今年３月の第６回ＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場する中、仕上がりは上々。チームで「佐藤姓」は一人になったが、今季も球場表記は佐藤輝