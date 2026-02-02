＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞NHKの井上樹彦（たつひこ）新会長（68）が1月25日に就任した。外部からでない生え抜き局員では18年ぶりに誕生した第25代会長。28日には就任会見が行われ、意気込みを語った。会見、そして終了後には囲み取材にも応じ、「インタビューなども受けますから、いつでも」と記者団に語り会場をあとにした。早大卒業後の80年に入局。長崎放送局から始まり、主に政治記者としてキャリアを積ん