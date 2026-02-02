１月31日、シント＝トロイデン（STVV）はシャルルロワに０対２のビハインドを負ったまま、後半アディショナルタイム６分を迎えていた。敗戦濃厚。それでもイレブンは最後まで諦めることなく反撃し続ける。そしてMF山本理仁が右ポケットから懸命にクロスを入れ、そのこぼれ球からFWウマール・ディウフとMFライアン・メルレンが畳み掛けるようにシュートを打った。この攻撃がひと区切りつくと、スタジアム全体にスタンディングオ