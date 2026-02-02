２月１日に開催されたエールディビジ第21節のAZ戦（３−１）で、NECの佐野航大が超絶ゴラッソを決めた。２−１で迎えた52分、ペナルティの外から利き足ではない左足で豪快なミドルシュートを叩き込んだのだ。その22歳の日本代表MFに、オランダの超名門アヤックスが公式オファーを出したようだ。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は２月１日、自身のXに次のように投稿した。「アヤックスと佐野航大に関する独占情報