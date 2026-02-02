板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、エクセルシオールとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。この一戦で、無所属の状態から今冬にオランダ名門に加入した冨安が、ついに新天地デビューを飾った。27歳のDFは、チームが２−０から２−２に追いつかれた直後の81分から左SBで途中出場。アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰だったにもか