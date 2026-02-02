セリエA第23節が1日に行われ、クレモネーゼとインテルが対戦した。クレモネーゼは直近のリーグ戦8試合で3分5敗と失速傾向にあり、前節終了時点で勝ち点「23」の14位。降格圏の18位フィオレンティーナとは勝ち点差「6」と決して油断はできない状況であり、そろそろ勝利を手にしたいところだった。対するインテルは、2位ミランと勝ち点「5」差をつけて首位に立っている。第12節のミラン戦で敗れて以降はリーグ戦無敗を維持して