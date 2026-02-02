元日向坂46メンバーで女優の影山優佳さんが公式インスタグラムを更新。バリエーション豊かなファッションに身を包んだショット集を公開し、ファンの関心を集めている。豊富なサッカーの知識を駆使して言語化にも長け、日本代表戦でリポーターも務める24歳。今回は「おかげさまで今年もカレンダーを発売させていただきます」とまず報告すると、「今年は芸能活動10周年ということで、色んな影山優佳をお見せして、最強最高を更新