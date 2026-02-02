将棋の杉本昌隆八段（57）がラジオNIKKEIで今月放送される山田養蜂場提供番組「判断力の源〜一流になるための脳（ブレイン）ケア〜」の収録を都内で行い、将棋棋士としての頭脳の使い方などを熱く語った。現役棋士として活動中の杉本は、対局に臨む際の思考などを分かりやすく熱弁。「脳の働きについて昔調べたことがあるんです」と明かし「今回の収録に備えて調べ直したところ、セオリーが以前と変わっており驚きました。番組