13番人気バトルクライが2着に激走。次点に0秒6差をつける上がり3F最速34秒8で、23年（3着）に続いて馬券に絡んだ。原は「レースでは100％に仕上げてくれました。リズムが良かったし、復活してきたのでは」と手応えありの口ぶり。高木師は「やっぱりこの条件、この時季は走りますね。賞金を加算できたので、出られるようなら（フェブラリーSに）向かいたい」と話した。