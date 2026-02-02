東京開幕を告げるダートG3「第40回根岸S」は6番人気ロードフォンスが差し切り、JRA重賞初制覇。【騎手】横山和は3回目の騎乗で初勝利。JRA重賞は今年2勝目で通算20勝目。【調教師】安田師は管理馬延べ6頭の出走で初勝利。JRA重賞は25年アイビスSD（ピューロマジック）以来で通算16勝目。この勝利で22年から5年連続でのJRA重賞勝利となった。【種牡馬】ロードカナロア産駒は24年から3年連続での勝利。通算4勝となり、本レー