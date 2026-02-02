明大のスポーツ推薦合格者15人が1日までに東京都府中市の明大野球部寮に入った。昨春選抜決勝で対戦した智弁和歌山のエース渡辺、横浜（神奈川）の内野手・為永も入寮し、渡辺が「高校では敵同士だったけど、同じチームになり頼もしい」と喜べば、為永は「春のリーグ戦から出られるよう頑張りたい。人間力も磨きたい」と意欲満々。ともに横浜出身で小学校から知り合い。幼なじみコンビで春のベンチ入りを目指す。