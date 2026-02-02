現地時間1月31日、乗客173人を乗せた北京首都航空の旅客機が、スリランカの首都コロンボに到着しました。これは中国の航空会社が運航する、北京とスリランカの首都間を結ぶ初の直行便となります。同路線の開設により、北京と南アジア、さらにインド洋の島しょ地域を結ぶ航空ネットワークがさらに充実しました。（提供/CRI）