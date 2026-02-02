いきなり“桑田改革”だ！ファーム参加3年目を迎えたオイシックス新潟アルビレックスBCは1日、静岡県伊豆市で春季キャンプをスタートさせた。巨人で通算173勝を挙げた前巨人2軍監督の桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝57）も本格始動。例年より大幅に早い午後3時には自主練習も含め全選手を切り上げさせるなど早くもイズムを注入した。午後3時。球春到来を告げるキャンプ初日が早々に終わった。30分ほどで片付