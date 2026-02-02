東京開幕を告げるダートG3「第40回根岸S」は6番人気ロードフォンスが差し切り、JRA重賞初制覇。2着に13番人気バトルクライが食い込み、高配当を演出した。まるで先週の京都プロキオンS（勝ち馬ロードクロンヌ）の再現？真っ先にゴールしたのは、青と白の「ロード」の勝負服。鞍上も同じ横山和。乗り続けてきた相棒ロードフォンスを完璧に誘導した。抜群のスタートから少しだけ引き、5番手インを死守した。直線は機敏に馬群を