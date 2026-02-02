◇スノーボードW杯パラレル大回転第9戦（2026年1月31日スロベニア・ログラ）ミラノ・コルティナ五輪前最後の一戦は、女子で2大会連続五輪代表の三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が今季2勝目、通算9勝目（パラレル回転を含む）を挙げた。昨季のW杯総合覇者は昨年12月の第2戦以降は勝利から遠ざかっていたが、海外でのホームゲレンデで強さを発揮し、これで同地のW杯は3連勝。悲願の五輪金メダルへ、最高の結果を残してイ