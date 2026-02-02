巨額の不正融資が横行していただけでなく、調査に入った当局に対しては実態の隠蔽（いんぺい）に躍起となる。金融機関としての信用は、地に落ちたと言わざるを得ない。東北財務局は、不正融資問題を巡る立ち入り検査に対し、虚偽の説明をしたとして、いわき信用組合（福島県いわき市）と元役員らを福島県警に刑事告発した。金融機関が告発されるのは極めて異例のことである。不正融資の横行は、金融機関としてあってはならな