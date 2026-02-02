女優の河合優実（25）が6日から全国オンエアとなる「サントリー生ビール」の新CM「はじまりの青」編に出演する。サントリーは「沁（し）みわたるのどごし」の同商品の中味とパッケージを昨年12月下旬以降、順次リニューアル。それに伴い河合が新メッセンジャーに就任した。CMでは、上下デニムの河合が青空の下、海沿いの道を「上を向いて歩こう」を口ずさみながら散歩する。堤防に腰掛けると鳥のさえずりに気づき、ささ