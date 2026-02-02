「オリックス春季キャンプ」（１日、宮崎）オリックスの九里亜蓮投手（３４）が初日早々、時間にして９０分間に及ぶ自己最多３５０球の“モーレツ投げ込みショー”を敢行した。「もうしゃべる体力がない！」。開口一番、疲労困憊（こんぱい）の声を張り上げたが、汗まみれの表情は充実感に満ちていた。古巣・広島時代からブルペンでの球数の多さには定評があり、２０２１年には自己最多３４７球の投げ込みを行い、その年に最