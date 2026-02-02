「負担減」合戦の様相を呈する衆院選。負担軽減策の中身と社会保障給付への影響を見極めることが、有権者には求められそうだ。国の推計によれば、８５歳以上人口は２０３０年代半ばに１０００万人を超え、６５歳以上の独居率は、５０年には男女とも３割近くに上る。医療と介護と生活支援のサービスニーズが今後、高まることは確実だ。一方、介護人材は４０年度時点で約５７万人の不足が見込まれ、医師や看護師も地域や診療科