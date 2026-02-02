新潟アルビレックスBBは1日、東京都内の有明アリーナで東京Uを80―72で下して今季20勝目を挙げた。80―87で敗れた前日の反省を生かしてしっかりと守り、PFのB・J・マック（25）が両軍最多の24得点を挙げるなど一度もリードを許さずに勝利。次節は14日からでホームで埼玉と2連戦を行う。初戦の敗戦を生かし、一度もリードを許さずに勝利。鵜沢潤監督は「前日の反省を踏まえて（ゲームの）入りからチームとしてやってほしいこと