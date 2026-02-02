インスタグラム更新オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は、インスタグラムで悲劇に見舞われたことを明かした。佐久間は1日に自身のインスタグラムを更新。「初日の出見に行ったのに曇ってて見れなかった元旦から色々あったけどもう2月になるみたいです」