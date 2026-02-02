オリックス・九里亜蓮投手（３４）が宮崎キャンプ初日の１日、いきなりブルペンで３５０球の熱投を見せた。亜大時代には４００球以上を投げた経験があるが、プロでは広島時代の２１年２月４日の３４７球を超える自己最多の球数。ＦＡ移籍２年目の目標に「２３０イニング」を掲げる１３年目右腕が驚がくの投げ込みで首脳陣の度肝を抜き、２４年以来、自身２度目の開幕投手にも名乗りを上げた。気温１１度の宮崎に、九里のうなり