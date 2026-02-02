阪神・藤川球児監督（４５）が沖縄・宜野座キャンプ初日の１日、連覇を禁止ワードに掲げて若虎に奮起を促した。練習前の歓迎セレモニーで「選手たちと昨日、約束しました。『連覇』という言葉は使いません。素晴らしい最後の１日を迎えようじゃないか、と今日からスタートします」とスピーチ。３１日の全体ミーティングで選手らに伝えた訓示を口にし、客席から拍手を浴びた。岡田前監督もリーグ優勝＆日本一の翌２４年に「アレ