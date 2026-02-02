◆卓球▽全農杯全日本選手権▽ダブルスの部 最終日（１日・豊田市総合体育館）張本美和（１７）＝木下グループ＝が史上初の全日本４冠を達成した。混合ダブルスは松島輝空（１８）＝木下グループ＝とのペアで坪井勇磨（２８）＝クローバー歯科＝、赤江夏星（２１）＝日本生命＝組に決勝で３―０と快勝。約３０分後に行われた女子ダブルス決勝で長崎美柚（２３）＝木下アビエル神奈川＝と組み、平野美宇（２５）＝木下グループ＝