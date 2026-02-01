2026年1月9日、TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は東京オートサロン2026にて、「GRヤリス」の特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」を公開しました。 マスタードライバーであるモリゾウ（豊田章男会長）の名を冠した本車両に対し、SNSでは大きな反響が寄せられているようです。 国内販売はたった100台！ 究極の「GRヤリス」が登場 TGRは2026年1月、東京オートサロンに合わせて「GRヤリス MORIZO RR