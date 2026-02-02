プロ野球は１日、全１２球団がキャンプインした。１万４０００人の観客が訪れた巨人の宮崎キャンプでは、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が初日から“大トリ”でブルペン入り。首脳陣、球団ＯＢ、報道陣から注目を浴びる中、捕手を座らせ４０球投げ込み「緊張感はそんなになかった」と持ち味の強心臓ぶりを発揮した。公式戦はセ、パ両リーグとも３月２７日に開幕する。暖かい日差しに包まれながら、竹丸がし