オリックス・曽谷龍平投手が、若月と「侍バッテリー」を結成した。3月のWBCに初選出された4年目左腕は1日、宮崎キャンプ初日にブルペンで100球。「ボールに意識がいかないと（狙ったコースから）動いてしまう印象。もっと手になじむように仕上げていきたい」と、大会使用球の感触を口にした。途中からは、ともに代表入りした若月が捕手役に。直球95球、スライダー5球を投げ分けた中で「いいボールもあったぞ」とうれしい言葉を