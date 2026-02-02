西武のドラフト１位・小島大河捕手（２２）＝明大＝が南郷キャンプ初日の１日、早速“ブルペン入り”。攻守で明暗が分かれるも、充実の１日を送った。ミットを持って、プロのレベルの高さに驚がくした。ブルペンで最初に受けたのは、侍ジャパン選出経験もある左腕・隅田知一郎投手（２６）の３１球。キレのいいボールを捕球し損ねる場面もあった。「アマチュアとはレベルが違う。ピッチャーもバッターもレベルが高くて頑張って