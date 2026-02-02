長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の野球人生を振り返る「長嶋茂雄追悼展示」が１日から巨人キャンプ地の宮崎県運動公園内にある武道館副道場で開催。初日は７７９０人が訪れた。入場は無料で１２日まで。会場では、等身大のパネルがお出迎え。現役時代に使用していたグラブや、監督時代の背番号「３」のサイン入りユニホームなど、貴重な品々や名場面の写真パネルが展示されている。新聞記事や写真で彩られた年表で、栄光の軌跡