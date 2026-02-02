巨人の戸郷翔征投手が１日、春季キャンプ初日からブルペンで投球を行った。ブルペン捕手を座らせて２９球を投じた右腕は「いい力感で投げられてよかったと思います」と晴れやかな表情を見せた。昨年は開幕投手としてスタートするも２度の２軍降格を経験。結果８勝を挙げたが、満足いくシーズンとはいえなかった。この日のブルペンを振り返り、「真っすぐの質と強さっていうのを求めていくことが僕の強みだと思うので、それが