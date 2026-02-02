巨人の大勢投手が１日、宮崎春季キャンプ初日からブルペンに入り、捕手・岸田を座らせて１０球を投じた。侍ジャパンに選出されている右腕はＷＢＣ使用球で投球し「人がたくさんいたので、力まないというところを意識しました」と語った。ここまでＷＢＣ球では「フォークが滑る」と語っていた背番号１５。縫い目を変えたり試行錯誤していたが、「僕の場合、手が大きいので意外と縫い目じゃないのかな、と思いました」とこの日は