巨人の山崎伊織投手が１日、宮崎春季キャンプ初日からブルペンで投球。ブルペン捕手相手に４８球を投じた。「キャンプは始まりましたけど、やってきたことを継続してやっていきたいな、と思います」と冷静に語った。オフには「５キロぐらいですかね」と増量したといい「これからいっぱいいっぱい動いてコンディションをよくしていきたいです」と意気込んだ。昨季は１１勝を挙げるなどチームを引っ張り、阿部監督からは今季の