楽天からＦＡ加入した巨人・則本昂大投手（３７）が１日、宮崎でキャンプインを迎えた。注目を浴びる中、背番号４３の新ユニホームを初披露。緊張感を味わいつつ「普段通り変わらずやれたらなと思っていた。流れとか不慣れなところはあったけど、うまく回れたかなと思います。練習に入ってしまえば、やることは変わらない」と新天地でスタートを切った。初日からブルペン入りし、直球を主体に座った捕手へ５５球。終盤はチェン