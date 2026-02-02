フジテレビが３月２１日に“笑いの生祭典コラボＳＰ”と題し、「Ｒ―１グランプリ２０２６」と土曜プレミアム「ＥＮＧＥＩグランドスラム」を連続で生放送することが２日、分かった。同局系列が誇るピン芸日本一を決定する熱き戦いの模様と芸人たちが披露するこん身のネタの数々を４時間４０分にわたって連続で生放送する。まず午後６時半から「Ｒ―１グランプリ２０２６」を生放送。同番組は２００２年より開催している史上最