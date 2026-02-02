フジテレビ系全国ネットで「R−1グランプリ2026」と土曜プレミアム「ENGEIグランドスラム」を3月21日午後6時30分から生放送をすることが2日、分かった。史上最大のピン芸日本一決定戦「R−1グランプリ」には史上最多の6171人がエントリー。24年大会よりエントリー資格を変更し、芸歴制限を撤廃したことで、当時芸歴20年目の街裏ぴんくが優勝し、昨年は当時芸歴3年目の友田オレが優勝。経験ある芸人と勢いのある若手の対比が注目を