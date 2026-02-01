気象台は、午前4時36分に、なだれ注意報を福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町などに発表（雪崩注意報） 2日04:36時点北部では、2日昼前から3日明け方まで落雷に、2日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■福知山市□なだれ注意報【発表】2日にかけ